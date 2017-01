Bimba e tre immigrati feriti a Napoli, i luoghi della sparatoria

(Agenzia VISTA) Napoli, 4 gennaio 2017 Una bambina di dieci anni e tre immigrati di nazionalità senegalese sono le vittime di una sparatoria avvenuta nel quartiere di Forcella in via Annunziata. In pieno giorno la sparatoria ha sconvolto il mercato della Maddalena dove gli uomini del racket hanno sparato all'impazzata in pieno giorno. La piccola, ricoverata presso l'ospedale Santobono, è stata subito operata per estrarre il proiettile dalla caviglia. Le sue condizioni non destano preoccupazione. AltrimondiNews