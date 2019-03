(Agenzia Vista) Bologna, 05 marzo 2019 Bimbo di 2 anni cade e viene investito da carro carnevale a Bologna, il racconto dei testimoni Un bimbo di 2 anni è cadato da un carro di carnevale, mentre la sfilava passava in via Indipendenza, ed è stato schiacciato da una ruota del carro stesso. I testimoni raccontano che il primo ad intervenire è stato un uomo del servizio d'ordine. I soccorsi sarebbero arrivato diversi minuti dopo l'incidente e il piccolo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. E'Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it