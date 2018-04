Bimbo egiziano tolto ai genitori, tutta la comunita' manifesta davanti Comune Torino FOCUS

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 26 aprile 2018 Protesta della comunità egiziana davanti al Comune di Torino. Molte famiglie hanno manifestato contro l'allontanamento di Ziad, bambino di 8 anni, dalla sua famiglia dopo un caso di violenza subito dal bambino dopo questi che era scomparso da casa per qualche ora. Da circa tre anni Ziad non vede i genitori, i servizi sociali hanno infatti ritenuto non idoneo il loro comportamento nei confronti del bambino. Ora si attende la sentenza del Tribunale per i Minorenni sull'adottabilità o meno del piccolo Ziad. Alla manifestazione erano presenti anche l'avvocato El Hamid che segue la famiglia, il presidente della comunità egiziana Amir Younes e l'assessore diritti e pari opportunità Marco Giusta Courtesy Rete7