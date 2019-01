(Agenzia Vista) Cardito (Na), 27 gennaio 2019 Bimbo morto in casa nel Napoletano, la squadra mobile arriva sul luogo della tragedia Tragedia familiare a Cardito in provincia di Napoli. In seguito a una lite tra conviventi muore un bimbo di sette anni per aver subito violente percosse e ferita gravemente la sorella di otto anni ricoverata in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Illeso un terzo minore. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it