Birmania, il video che mostra le violenze sui civili Rohingya

Rangoun (askanews) - Presi a calci, pugni e schiaffi, mentre inermi sono messi tutti in fila come dei deportati. Un video amatoriale girato da un militare mostra le violenze subite dai civili Rohingya, la minoranza musulmana perseguitata in Birmania. I poliziotti violenti di questo filmato, condannati a due mesi di prigione, si sono giustificati sostenendo di non avere intenzione di fare loro del male. L'esercito birmano ha lanciato il 10 ottobre una violenta offensiva nello stato di Rakhine, dopo dei raid dei gruppi armati contro postazioni di frontiera. L'Onu ha denunciato una "repressione generalizzata e sistematica" condotta essenzialmente dall'esercito contro i Rohingya che si è trasformata in una "pulizia etnica" e "molto probabilmente" in crimini contro l'umanità.Da ottobre scorso circa 70.000 Rohingya sono fuggiti verso il Bangladesh e altri 22.000 si sono spostati in altre aree del Paese per fuggire a quella che l'Onu ha definito "politica del terrore".