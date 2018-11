Black Friday, una folla attende l'apertura di Macy's a New York

Roma, 23 nov. (askanews) -afp 4.20 nudeMoltissime persone hanno atteso per ore davanti all'ingrezzo dei grandi magazzini Macy's di Manhattan per poter essere tra le prime ad accaparrarsi gli sconti del Black Friday. Non solo a New York, in tutti gli Stati Uniti la caccia ai super sconti il "venerdì nero", giorno successivo al Ringraziamento, ha una lunga tradizione, e la gente attende con ansia ogni anno questo appuntamento che dà ufficilamente il via agli acquisti del Natale.Inoltre, l'andamento degli affari in questa giornata sono un valido indicatore sulla predisposizione agli acquisti e sulla capacità di spesa dei consumatori. Il Black Friday sta diventando un appuntamento fisso in molte parti del mondo, compresa l'Italia, dove però sono in molti ad aver già iniziato le promozioni, inaugurando una vera e propria settimana di sconti.