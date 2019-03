Blackout Venezuela, Maduro: "Vinta battaglia contro attacco USA, rispristinata elettricità" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Caracas, 14 marzo 2019 "Oggi, dopo 5 giorni dall'attacco al sistema elettrico da parte degli Stati Uniti d'America per via cibernetica possiamo dire di avere la vittoria nelle nostre mani, la vittoria del ripristino del sistema elettrico venezuelano. La vittoria di questa battaglia va consolidata con la vittoria della guerra elettrica per far tornare il sistema elettrico sicuro, forte e permanente.” Così il presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Il ministro della Comunicazione venezuelano, Jorge Rodriguez, ha poi affermato che il sistema elettrico ha recuperato le sue funzionalità al 100%. Fonte: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev