Blandini (dir. gen. Siae): Noi in regola con la legge, su Soundreef decidera' giudice a Berlino

(Agenzia Vista) Liguria, 05 gennaio 2018 Enrico Ruggeri, vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo, e J-Ax lasciano la SIAE (Società Italiana Autori Editori) per affidare a Soundreef la raccolta e gestione dei diritti d'autore. Secondo Gaetano Blandini, direttore generale Siae, "la Società a cui ha deciso di affidarsi, sulla base della normativa vigente, opera illegittimamente nel nostro Paese in cui l'attività di intermediazione del diritto d'autore è consentita alle organizzazioni, come Siae, senza scopo di lucro e gestite dai propri associati. Siae era e resterà la casa degli autori e degli editori e le sue porte erano e resteranno aperte per Enrico Ruggeri e per tutti gli autori, che siano o meno di successo, già famosi o sconosciuti" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev