(Agenzia Vista) Ostia, 23 ottobre 2018 Blitz dei Carabinieri ad Ostia, disarticolato il clan Triassi, 42 arresti I Carabinieri del Gruppo di Ostia stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 42 soggetti appartenenti ad una delle compagini criminali più strutturate e potenti della zona, ritenuta epigona del noto Clan TRIASSI e storicamente contrapposta a quella della famiglia degli SPADA (che lo scorso gennaio ha subito un duro colpo in seguito dell’operazione “Eclissi”). Al vertice dell’organizzazione criminale è stato individuato un anziano malvivente (già elemento apicale dell’organizzazione criminale nota come “Banda della Maranella”, operante nella periferia Est della Capitale) e, in posizione immediatamente subordinata, due criminali (in passato ritenuti contigui al “Clan dei TRIASSI”). fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it