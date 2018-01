(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Blitz della Polizia contro la mafia cinese, 33 persone arrestate China Truck è il nome dell´operazione della Polizia di Stato, diretta e coordinata dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Firenze in corso dalle prime ore dell´alba volta a sgominare un´organizzazione mafiosa cinese, leader in Europa nel campo della logistica e del trasporto delle merci prodotte dalle migliaia di aziende cinesi presenti sul territorio nazionale ed europeo. La lunga e complessa indagine, partita nel 2011 e condotta dalla Squadra Mobile di Prato e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha riguardato un'associazione criminale che si è affermata nel controllo del traffico delle merci su strada, settore imprenditoriale nuovo e diverso dai consueti investimenti cinesi in Occidente (nel campo della ristorazione, tessile, commercio, ecc.,). Egemonia nel campo della logistica imposta con metodi mafiosi ed alimentata dagli introiti provenienti da attività criminali tipiche della malavita cinese come estorsione, usura, controllo del gioco d´azzardo, della prostituzione, dello spaccio di stupefacenti. L´organizzazione criminale, composta da soggetti originari dello Zhejiang e del Fujian, operava non solo in Italia ma in tutta Europa e ha affermato la propria supremazia assoggettando aziende di connazionali operanti nello stesso settore a Prato, Roma, Padova, Milano, Parigi, Neuss (Germania), Madrid attraverso la forza dell´intimidazione e della violenza. fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev