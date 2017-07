Blitz in stazione Milano, I cancelli chiusi e i controlli in metropolitana

(Agenzia Vista) Milano, 26 luglio 2017 L'intervento della Polizia è iniziato alle 14.30 circa nella Stazione Centrale di Milano. Almeno un centinaio di migranti che bivaccavano nella zona sono stati fermati per la procedura di identificazione. Alcuni di loro sono stati caricati su autobus scortati per il trasferimento in questura.Le forze dell'ordine hanno bloccato anche le vie limitrofe della stazione Centrale e gli accessi alla metropolitana, dove agenti della Polfer hanno chiuso i cancelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev