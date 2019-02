Blockchain in sanità, Tortorella (Consulcesi): "Garantisce maggiore sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2019 Blockchian in sanità, Tortorella (Consulcesi): "Garantisce maggiore sicurezza" Il convegno "Blockchain in sanita': opportunita' e prospettive" nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato. Presenti il senatore del MoVimento 5 Stelle Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e Sanità, il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, Massimo Tortorella, presidente della Consulcesi, e Andrea Tortorella, dell'Osservatorio Blockchain Link Campus University Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev