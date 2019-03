(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2019 Boccia Governo dovrebbe aprire tutti cantieri possibili solo per generare lavoro Il convegno sul ruolo delle parti sociali per le celebrazioni per i 60 anni del Cnel con il presidente Tiziano Treu. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: "Il Paese necessita di una legge sulla rappresentanza. La democrazia è anche il rispetto della rappresentanza altrimenti si rischia il dumping contrattuale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev