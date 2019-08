Boccia (Pd): incontro saltato? Chiedete il perché a Di Maio

Roma, 27 ago. (askanews) - "Non c'è molto da dire, quando c'è una mediazione ci si mette nei panni dell'altro ma i panni del Pd sono profondamente diversi da quelli della Lega". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile economia e società digitale del Partito Democratico uscendo dal Nazareno dopo la riunione con i vertici del partito in seguito all'incontro saltato con i cinquestelle a Palazzo Chigi."Perché sono saltati gli incontri di questa mattina? Chiedete a Di Maio - ha detto Boccia - noi da tre giorni lavoriamo sul merito di questioni e sulle priorità del Paese, non abbiamo mai posto problemi di nomi o poltrone".E sul ruolo di Conte nella trattativa, ha aggiunto: "Mi pare un ruolo importante".