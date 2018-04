(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2018 Boccia (PD) rispetto per ruolo del presidente Fico, follia non ascoltare idee degli altri partiti "Trovo irrispettoso e fuori luogo il fatto che alcuni colleghi del Partito Democratico abbiano pensato di palesare ciò che pensano subito dopo la dichiarazione del Presidente Fico". Così l'esponente del PD Francesco Boccia commentando la scelta di Mattarella di affidare un mandato esplorativo per una intesa tra Movimento 5 Stelle e PD e le parole uscite poco dopo di Matteo Orfini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev