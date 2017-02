Boeing 777 in avaria radio intercettato da 2 Eurofighter tedeschi

Colonia (askanews) - È diventato virale in poco tempo su internet questo video di un Boeing 777-300 della compagnia jet Airways, in volo da Mumbai a Londra, intercettato da due caccia Eurofighter "Typhoon" tedeschi nei cieli di Colonia.L'aereo era in avaria radio e i piloti non rispondevano alle chiamate dei controllori di volo. Per questo è scattato il piano d'emegenza che ha fatto decollare i caccia intercettori: in poco tempo i piloti militari hanno affiancato e identificato l'aereo, scortandolo fino all'atterraggio a Londra dopo aver ristabilito le comunicazioni sulle frequenze d'emergenza.La scena, anche grazie alle evidenti scie di condensa sviluppate dai 3 aerei in alta quota a temperature molto basse, è stata ripresa dai piloti di un altro aereo della Brithish Airways in volo sulla stessa rotta ma su un livello di volo più alto.