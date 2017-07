Boeri: Cig usata in modo sbagliato ci sono aziende che la usano per anni

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2017 Il Presidente dell'Inps Boeri a margine della presentazione annuale del Rapporto dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Senza i lavoratori dall'estero in 22 anni si avrebbero 35 miliardi in meno di uscite, ma anche 73 in meno di entrate bilancio quindi di 38 mlrd in piu' . "Si completino le riforme del lavoro e della previdenza: serve un reddito minimo d'inclusione, un salario minimo e il ricongiungimento gratuito dei contributi". - ha detto Boeri. "L'Inps eroga 440 prestazioni, solo 150 sono di natura pensionistica: lo si chiami Istituto della Protezione sociale". Boeri ha criticato l'abuso della Cig: per il 20% delle imprese dura cinque anni o più. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev