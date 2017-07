Boldrini a Latina per Falcone e Borsellino: c'è chi fischia e chi applaude, questa è democrazia

(Agenzia Vista) Latina, 20 luglio 2017 La presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, a Latina in occasione dell'intitolazione di un parco ai giudici Falcone e Borsellino, così la presidente in un post su Facebook: ''Ieri il parco comunale di Latina è stato intitolato ai giudici Falcone e Borsellino ed è stata una bella occasione per ricordare due figure che hanno dato la vita per la legalità.Credo che dedicare a loro un giardino pubblico nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio sia un modo efficace per sensibilizzare i giovani. Educare alla legalità significa insegnare il rispetto per gli altri e per il bene comune. Educare alla legalità significa amare il proprio paese ed essere davvero patriottici. Educare alla legalità vuol dire trasmettere i valori della nostra Costituzione nata dalla resistenza al regime nazifascista'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev