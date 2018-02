(Agenzia Vista) Milano, 10 febbraio 2018 Boldrini al corteo antifascista a Milano in Italia non c'e' spazio per l'Apartheid ''Non si puo' stare zitti come ha detto Di Maio e non si puo' neanche fare come ha detto Salvini, ovvero non usare parole chiare e nette su quello che e' accaduto. Noi siamo qui per ribadire un no forte e chiaro contro ogni forma di fascismo, contro il razzismo, nel nostro Paese non c'e' spazio per l'Apartheid''. Queste le parole di Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati, partecipando alla manifestazione antifascista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev