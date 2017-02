Boldrini: andare al voto senza aver approvato pacchetto diritti sarebbe deludente

La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha inaugurato a San Macuto la mostra delle Coop 'La buona terra. I campi della legalita'', così la presidente parlando di elezioni anticipate: "Le decisioni non dipendono dal Presidente della Camera perche' spettano al Presidente della Repubblica e ai partiti, ma auspico che non termini la legislatura senza avere portato a casa il pacchetto dei diritti e norme per disoccupazione e sud. Sarebbe deludente". (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 09 febbraio 2017