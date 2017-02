Boldrini: congresso, elezioni e date non sono priorità Paese

Milano (askanews) - "Spesso nei media si parla del Paese attraverso questioni di partiti ma siamo sicuri che queste sono le priorità del Paese? Se si leggono i giornali oggi è tutto concentrato sui congressi, sulle direzioni, sulle date, sono questi i problemi dell'Italia? Per me no". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini, arrivando all'iniziativa "Futuro Prossimo" organizzata a Milano da Giuliano Pisapia, per una tavola rotonda con l'ex sindaco di Milano, con l'esponente di Sel Massimiliamo Smeriglio e con il deputato Pd Franco Monaco. "Per me - ha aggiunto Boldrini - bisogna parlare dei problemi degli italiani prima di tutto, dopodichè il resto si vede".