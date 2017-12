(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Boldrini fake news editori paghino giornalisti no 10 euro al pezzo La presidente della Camera, Laura Boldrini, al tradizionale incontro con la stmapa parlamentare per lo scambio degli auguri di Natale. Così la presidente durante il suo intervento: "Oggi il tema della disinformazione non può essere secondario, le fake news sono solo un modo per imbrogliare i cittadini, e per inquinare il dibattito pubblico ed eventualmente le elezioni, e un'assemblea parlamentare non può non occuparsi di questi temi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev