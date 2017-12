Boldrini: miei progetti futuri? Manterrò profilo istituzionale fino alla fine

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Boldrini non parlero dei miei progetti futuri fino ad approvazione legge bilancio La presidente della Camera, Laura Boldrini, al tradizionale incontro con la stmapa parlamentare per lo scambio degli auguri di Natale. Così la presidente durante il suo intervento: "Delle mie scelte non parlero' in questa sede. Sarebbe una sgrammaticatura e qualcosa di improprio. Siamo alla Camera, svolgo un ruolo istituzionale e manterro' questo profilo fino alla fine" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev