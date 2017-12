(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Boldrini neofascismo non sottovalutare problema FB non sia no man s land La presidente della Camera, Laura Boldrini, al tradizionale incontro con la stmapa parlamentare per lo scambio degli auguri di Natale. Così la presidente durante il suo intervento: "Mi è chiaro che siamo di fronte a una sottovalutazione dei gruppi neofascisti che si stanno organizzando e non si può rimanere a guardare. Lo fanno in maniera spudorata: a Como, davanti alla sede di Repubblica, e lo fanno sulla rete, ci sono migliaia di pagine che innegiano al nazifascismo, Facebook non può essere una no man's land, ed è inaccettabile come hanno derubricato la faccende: il nazismo e ilfascismo non sono fenomeni nazionali ma tragedie e come tali vanno trattate". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev