Boldrini: parlare di alleanze è sbagliato, sinistra si distacchi da polemiche e parli di contenuti

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2017 La presidente della Camera, Laura Boldrini, alla cerimonia del Ventaglio, il tradizionale saluto di fine anno con la stampa parlamentare. Tanti i temi affrontati dall0immigrazione ai risultati ottenuti dalla Camera in questa legislatura: "Mi auguro che il provvedimento sullo ius soli sia approvato entro la fine di questa legislatura perchè è giusto e necessario. Rimandarlo sarebbe un torto e come tutti i torti non porta bene". E ancora: "Penso che parlare di alleanze sia qualcosa di sbagliato, penso che si debba stare lontano da questo tema, amato solo dai cultori delle polemiche". La presidente ha anche aggiunto: "Dal 2013 al 2017 abbiamo fatto risparmiare alle casse dello stato 350 milioni di euro. Non era mai accaduto prima. E' la prima volta nella storia della Repubblica che questo accade". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev