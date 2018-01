(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2018 Boldrini sul palco di LeU, ma va via la luce in platea e lei continua il suo discorso E' andata via la luce in sala mentre Laura Boldrini pronunciava il suo discorso dal palco dell'assemblea di Liberi e Uguali. La Boldrini, accortasi dell'inconveniente, ha interrotto per un attimo il suo discorso, per poi riprendorlo scusandosi con i presenti. Il problema e' stato risolto in breve tempo. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev