(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Lecce, 20 Gennaio 2017 La Presidente della Camera Laura Boldrini, parlando dell'emergenza terremoto e maltempo in centro Italia, intervenendo ad un incontro all'Universita' del Salento a Lecce. ''Credo che questo non sia il tempo delle polemiche, ma dobbiamo essere capaci di fare sistema Paese in una situazione come questa e quindi credo che dobbiamo essere in grado di fare in modo che queste persone si sentano insieme a noi, parte della stessa comunita'"