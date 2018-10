(Agenzia Vista) Ala (TR), 13 ottobre 2018 Bomba carta contro sede Lega in Trentino, Salvini su FB: "Non fermereanno il nostro sorriso" "Orgoglioso delle Forze dell’ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito. Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono cambiare e reagiscono con violenza, ma non fermeranno il nostro SORRISO e la voglia di cambiamento della gente perbene". Queste le parole di Matteo Salvini scritte sui social in risposta alla bomba carta esplosa davanti ad una sede della Lega in provincia di Trento. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it