(Agenzia Vista) Borghetto (SV), 13 ottobre 2018 Bomba carta sede Lega, Salvini: "Va bene dissenso ma chi tira bombe vada in galera" "Io accetto il dissenso e chi la pensa diversamente da me, ma si protesta in maniera civile, chi tira calci, chi tira bombe, deve passare qualche giorno in galera". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, intervistato a margine di un incontro in Liguria. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it