(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2019 Bomba pizzeria, De Magistris: "Napoli è con Sorbillo, delinquenti non passeranno" Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha mandato un messaggio di solidarietà a Gino Sorbillo dopo che, nella notta, una bomba è esplosa all'esterno del suo locale in via dei Tribunali. courtesy_ Web Tv Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it