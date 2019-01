(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2019 Bomba pizzeria, Fico: "Napoli non si arrende, Stato combatta Camorra con fermezza" "La città non si arrende, non vuole subire soprusi e quando subisce un torto così profondo si rialza sempre. Lo Stato deve essere fermo, deve darsi un termine nella risoluzione della lotta alla Camorra". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, in un video in cui esprime vicinanza a Gino Sorbillo dopo che una bomba è esplosa all'esterno della sua pizzeria in via dei Tribunali a Napoli. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it