(Agenzia Vista) Napoli, 17 gennaio 2019Bomba pizzeria Sorbillo, Borrelli (Verdi): "Bombaroli criminali siano assicurati alla giustizia" Flash mob dei pizzaioli napoletani per Gino Sorbillo all'esterno della sua pizzeria in via Tribunali. "Bombaroli criminali siano assicurati alla giustizia". Queste le parle del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev