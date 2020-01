Bonaccini: abbiamo vinto, sulle proposte di governo

Casalecchio di Reno, 27 gen. (askanews) - "Abbiamo vinto e l'abbiamo fatto sul terreno che più ci è congeniale: quello sulle proposte di governo, ma immaginando un'Emilia-Romagna che non si fermasse su quanto fatto nei cinque anni scorsi". Lo ha detto Stefano Bonaccini, commentando il voto alle elezioni regionali in Emilia-Romagna al suo comitato elettorale a Casalecchio di Reno.Gli avversari del centrodestra "hanno spettacolarizzato e cercato show" in campagna elettorale, ma gli emiliano-romagnoli "gli hanno detto che non è che gradiscano molto che vengano persone a suonare nei nostri campanelli"."Se mi vieni a dire che devi liberare l'Emilia Romagna, le persone sanno perfettamente che per eravamo già stati liberati 75 anni fa". Lo ha detto Stefano Bonaccini, rispondendo a uno degli slogan utilizzato dalla Lega e dal segretario Matteo Salvini, per il quale il 26 gennaio il centrodestra avrebbe "liberato" la regione dal Pd.