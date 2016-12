Bonaccini (Pres. conf. reg.): esteso per tutto il 2017 accordo per centri dell'impiego

(Agenzia VISTA) Roma, 22 dicembre 2016 Ok dalle regioni all'accordo con il governo che proroga per il 2017 l'attivita' dei centri dell'impiego con il finanziamento che copre anche il personale a tempo indeterminato. "Abbiamo esteso al 2017 l'accordo- spiega il presidente della conferenza Stefano Bonaccini- con i due terzi delle risorse a carico del governo e un terzo, pari a 70 milioni di euro, a carico delle Regioni. La coordinatrice degli assessori al Lavoro, Cristina Grieco, osserva che sono stati "messi in sicurezza i centri per l'impiego, inoltre e' previsto un rafforzamento degli stessi con mille nuove unita' a livello nazionale".