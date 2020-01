Bonaccini: "Salvini ha perso e io ho vinto, abbiamo vinto noi"

Bologna, 27 gen. (askanews) - "Abbiamo smentito cassandre che indicavano che sarebbe stata la debacle del Pd, siamo di nuovo primo partito in questa regione". Lo ha detto Stefano Bonaccini, commentando il voto alle elezioni regionali in Emilia-Romagna in conferenza stampa a Bologna."Se Salvini ha voluto giocarla Salvini contro Bonaccini, a me quella sfida non interessava, ma volendola giocare così Salvini ha perso e io ho vinto, abbiamo vinto noi, non io, ha spiegato Bonaccini"."Vedere la destra che con i tre leader nazionali non riuscivaa riempire una piccola piazza di Ravenna e noi portare cinquemila persone al Palasport di Forlì, in quelle ore mi sono detto: qui c'è qualcosa che non viene percepito da molti osservatori, ma io sento che sta succedendo. Ero abbastanza sicuro di vincere ma non avrei creduto di vincere con un distacco così largo -ha aggiunto - che poi ha ringraziato le Sardine.