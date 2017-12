(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2017 Bonelli (Insieme) Renzi guardi meno Calenda e piu' centro-sinistra Iniziativa di Insieme, la lista che unisce Verdi e Partito Socialista in vista delle prossime elezioni, che nelle principali città d'Italia ha installato gazebi per la distribuzione di lenticchie della Val Nerina e fare gli auguri per il 20018. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev