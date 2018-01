(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2018 Bonino grazie a Tabacci non siamo piu' obbligati a raccogliere le firme L'ha dichiarato Emma Bonino in occasione della conferenza stampa con il leader di Centro Democratico Bruno Tabacci in cui è stato annunciato la disposizione del simbolo di Tabacci a sostegno della lista 'Più Europa'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev