Bono: con Macron abbiamo parlato della crisi dei rifugiati

Roma, (askanews) - Il leader degli U2 Bono, a capo dell'ong One, al termine dell'incontro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron davanti ai giornalisti ha dichiarato quanto segue:"Buonsera, non è stato davvero un colloquio, più una conversazione, non ho avuto molte conversazioni di questo tipo finora - ha esordito, sottolineando - Il presidente (Macron) è molto aperto all'idea di trovare nuove e innovative strade per risolvere i problemi che affliggono i poveri nel mondo. Abbiamo parlato della crisi dei rifugiati e di come molti europei ora capiscono che quanto accade nel continente africano riguarda anche loro".