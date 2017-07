(Agenzia Vista) Milano, 14 luglio 2017 Tifosi, fotografi e giornalisti attendono l'arrivo di Leonardo Bonucci a Casa Milan dove il difensore, che ha lasciato Vinovo (TO) questa mattina, e' atteso per chiudere la trattativa per il passaggio ai rossoneri. L'accordo tra le due squadre sarebbe di 40 milioni, senza contropartite tecniche. Al giocatore andrebbero 7,5 milioni (più 2,5 di bonus) per 5 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev