(Agenzia Vista) Milano, 15 luglio 2017 Leonardo Bonucci e' il nuovo acquisto dell'Ac Milan di nuova proprieta' cinese. I tifosi rossoneri stanno seguendo il nuovo pupillo in ogni mossa, anche queando e' uscito di casa per andare alle visite mediche, un gruppo di tifosi lo ha atteso per salutarlo. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev