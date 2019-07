Boris Johnson è il nuovo primo ministro del Regno Unito

Londra, 24 lug. (askanews) - Boris Johnson è il nuovo premier del Regno Unito. Dopo essere stato nominato ufficialmente dalla Regina Elisabetta, il leader dei conservatori britannici ha tenuto il suo primo discorso davanti a Downing Street, promettendo che il Paese uscirà dall'Unione Europea entro il 31 ottobre, e senza condizioni."Ovviamente è vitale che ci prepariamo alla remota possibilità che Bruxelles rifiuti qualsiasi ulteriore trattativa e saremo obbligati ad uscire senza un accordo, non perché noi vogliamo questo risultato, ovviamente no, ma perché è buon senso prepararsi a una simile ipotesi".Nel suo primo giorno, non sono mancate le proteste di pro e anti Brexit, fuori dalla sua nuova residenza, come quella di questo giovane che con il megafono ha gridato: "Stop Brexit, stop Boris".