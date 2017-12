Boris Johnson in Iran per liberare una cittadina britannica

Teheran, (askanews) - Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si trova in visita in Iran con l'intento di fare pressioni per liberare una donna britannico-iraniana detenuta.Johnson nelle immagini stringe la mano alla sua controparte iraniana Javad Zarif. Tra i temi in agenda anche l'accordo nucleare iraniano, il conflitto in Yemen e di altre questioni regionali.Nazanin Zaghari-Ratcliffe, questo il nome della detenuta, è stata arrestata all'aeroporto di Teheran il 3 aprile 2016, dopo aver visitato parenti con la figlia. Le autorità iranianel'accusano di essere legata alle proteste del 2009, ma lei nega. E' stata condannata a cinque anni di prigione.Boris Johnson è impegnato in una visita nel Medio Oriente di tre giorni. E' stato in Oman venerdì, domenica sarà negli Emirati arabiuniti.