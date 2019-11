(Agenzia Vista) Manchester, 20 novembre 2019 Boris Johnson si scalda sul ring prima del dibattito con Corbyn: "Facciamo la Brexit" Il primo ministro inglese Boris Johnson prima del dibattito in tv col leader laburista, Jeremy Corbyn, si è recato a Manchester dove ha visitato una palestra di boxe. Sui guantoni la scritta 'Get Brexit done'. Fonte: Facebook/Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev