Borneo, cucciola di orango allevata come animale da compagnia

Kendawangan (askanews) - Vena, una cucciola di orango, era stata allevata come animale domestico da una famiglia in un villaggio del distretto di Kendawangan, nell'isola del Borneo, in Indonesia. Per fortuna è stata salvata da un gruppo di animalisti dell'Ong Animal rescue center international, che ora si sta prendendo cura di lei e lavora a un suo reinserimento nel proprio habitat naturale.Purtroppo è un problema piuttosto diffuso in Indonesia. L'anno scorso l'Ong ha salvato almeno 22 oranghi che vivevano nelle stesse condizioni.