Borseggiatore seriale arrestato dalla polizia di Frontiera di Fiumicino

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2019 La Polizia di frontiera di Fiumicino ha arrestato un uomo responsabile del furto aggravato di un bagaglio ai danni di una passeggera francese in aeroporto. L'uomo e' stato notato dai poliziotti mentre si aggirava con fare sospetto tra i passeggeri intenti ad effettuare le procedure di accettazione. I poliziotti, mimetizzati a distanza tra i passeggeri in partenza sono stati attratti da un personaggio, dal volto conosciuto, intento a osservare le persone in partenza, tanto da iniziare a monitorare i diversi spostamenti effettuati dallo stesso / Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev