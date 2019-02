Boschi a Genova con Renzi, qualche applauso in teatro al suo ingresso

(Agenzia Vista) Liguria, 22 febbraio 2019 Per Maria Elena Boschi, a Genova per assistere alla presentazione del libro di Matteo Renzi "Un'altra strada", solo qualche timido applauso nel Teatro della Gioventù pieno in ogni ordine di posto per l'ex premier / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it