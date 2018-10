Boschi: governo non cadrà, trattativa allucinante su condoni

Firenze, 20 ott. (askanews) - "Non credo che cada il governo,l'interesse di Lega e Cinquestelle, è rimanere ben ancorati allepoltrone, stanno usando una tattica da prima Repubblica, poifanno la pace e continuano a spartirsi tutte le cose" ma "trovoallucinante che la trattativa sia ti do un condono fiscale incambio mi dai un condono edizilio a Ischia". Lo ha detto MariaElena Boschi (Pd) parlando con i giornalisti a margine dei lavoridella seconda giornata della Leopolda 9."Il problema è vedere come correggeranno o non correggeranno lanorma, è allucinante che non si sappia cosa avviene in unConsiglio dei ministri in cui i due vice premier si accusano avicenda di mentire" ma, ha sottolineato, "comunque sia resterà uncondono che consente a chi non ha dichiarato quanto guadagna nonsoltanto di non pagare gli interessi, non soltanto di non pagarele sanzioni, ma nemmeno di pagare le tasse che avrebbe dovutopagare perchè hanno un bello sconto del 20%".