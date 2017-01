(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 25 gennaio 2017 Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene nell'aula del Senato per riferire sull'emergenza che ha colpito il Centro Italia, Gentiloni ha espresso "un sentimento di cordoglio e compassione per le vittime di queste giornate" in Abruzzo. "A tutti i nostri concittadini va il commosso cordoglio dell'Aula del Senato"