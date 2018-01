(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2018 arresto boss Un appartenente alla nuova banda della Magliana,ricecato da piu' di 15 anni perchè condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e riciclaggio è stato arrestato in Spagna. Fausto Pellegrinetti è stato individuato grazie ad una attività investigatva durata due anni.. Courtesy Ps Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev