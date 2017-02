Botta e risposta Trump-Schwarzy sugli ascolti di "The Apprentice"

Roma, (askanews) - Donald Trump, partecipando all'annuale colazione di preghiera nazionale ha chiesto ai leader religiosi, riuniti davanti al nuovo presidente degli Stati Uniti, di pregare per gli ascolti televisivi di Arnold Schwarzenegger, che lo ha sostituito alla conduzione del reality "The Apprentice". "Avevamo un successo enorme con 'The Apprentice' e quando ho iniziato la corsa alla presidenza ho dovuto lasciare la conduzione" ha detto. "Al mio posto hanno assunto una grande star del cinema, Arnold Schwarzenegger, ma le cose sono andate male, gli ascolti sono scesi, si sta trasformando in un disastro totale"... "Voglio solo pregare per Arnold, se possiamo, per quegli ascolti, ok?" ha concluso il miliardario.Trump è rimasto in veste di produttore esecutivo dello show della Nbc. E non è la prima volta che si scaglia contro l'ex governatore della California. Qualche settimana prima del suo insediamento lo aveva ridicolizzato su Twitter commentando i pessimi dati d'ascolto della prima puntata."Wow, sono arrivati gli ascolti e Arnold Schwarzenegger è stato "sommerso" (o distrutto) rispetto alla macchina da ascolti DJT. Ed è pure..." "una star del cinema e questa è la prima stagione rispetto alla 14esima. Paragoniamolo alla mia prima stagione. Chi se ne importa, ha sostenuto Kasich & Hillary" aveva scritto Trump.Schwarzy, tra i nomi di spicco dei repubblicani che si sono rifiutati di appoggiare Trump nella corsa alla Casa Bianca ha già replicato al nuovo affondo, con un video condiviso su Twitter. "Hey Donald, ho una grande idea. Perché non ci invertiamo? Tu torni in tv, visto che sei un così grande esperto d'ascolti e io prendo il tuo posto, così la gente finalmente potrà tornare a fare sonni tranquilli".